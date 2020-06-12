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Дальнее зарубежье 12.06.2020 16:58

Трамп не считает Байдена способным вести переговоры с Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп в пятницу высмеял выступление своего вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена, заключив, что тот совершенно не способен к серьезным переговорам с такими странами, как Россия и Китай.

"Чего, по вашему мнению, добились бы (в случае избрания Байдена - ИФ) Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да у нас попросту не осталось бы страны", - написал он в своем твиттере.

При этом Трамп под этим текстом разместил ссылку на видеоролик с фрагментом выступления Байдена перед СМИ. Там запечатлен момент, когда бывший вице-президент США, видимо, запутался в мыслях и произносит лишенную смысла фразу, которую примерно можно перевести так: "Вы знаете, что быстро усиливающееся...хммм... равно как... ну я не знаю".

Трамп регулярно публично подвергает сомнению способности 77-летнего Байдена, которому дал прозвище "Сонный Джо".

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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]