Трамп не считает Байдена способным вести переговоры с Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп в пятницу высмеял выступление своего вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена, заключив, что тот совершенно не способен к серьезным переговорам с такими странами, как Россия и Китай.
"Чего, по вашему мнению, добились бы (в случае избрания Байдена - ИФ) Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да у нас попросту не осталось бы страны", - написал он в своем твиттере.
При этом Трамп под этим текстом разместил ссылку на видеоролик с фрагментом выступления Байдена перед СМИ. Там запечатлен момент, когда бывший вице-президент США, видимо, запутался в мыслях и произносит лишенную смысла фразу, которую примерно можно перевести так: "Вы знаете, что быстро усиливающееся...хммм... равно как... ну я не знаю".
Трамп регулярно публично подвергает сомнению способности 77-летнего Байдена, которому дал прозвище "Сонный Джо".
Премьер Азербайджана уверен в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Россией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана
В III квартале 2020г состоится первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога
Санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть немецкие госведомства - правительство ФРГ
SOCAR в январе-мае увеличила производство автобензина на 1,2%, дизеля - на 5%
Система бронирования мест на пляжах Баку почти готова – глава ASAN
В Азербайджане COVID-19 заразились более 9,2 тыс. человек, скончались – 113
Число браков в Азербайджане за 4 месяца 2020г сократилось на 24,8%, разводов – на 22,9%
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог