В Азербайджане COVID-19 заразились более 9,2 тыс. человек, скончались – 113

В Азербайджане в пятницу зафиксировано 336 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 336 человек, пятеро с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 183 человека вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.
В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 9218 человек, 5113 - вылечились, 113- скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3992 человека.
До сих пор в Азербайджане проведено 368,254 тыс. тестов на коронавирус.
Н.Аббасова
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