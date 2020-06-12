В Азербайджане COVID-19 заразились более 9,2 тыс. человек, скончались – 113

В Азербайджане в пятницу зафиксировано 336 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 336 человек, пятеро с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 183 человека вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 9218 человек, 5113 - вылечились, 113- скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3992 человека.

До сих пор в Азербайджане проведено 368,254 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова