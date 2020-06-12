Боррель обсудил с главами МИД стран Центральной Азии региональные и международные проблемы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил в пятницу в ходе видеосовещания с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана стратегию ЕС для Центральной Азии, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам) обменялся мнениями с пятью министрами иностранных дел по ряду региональных и международных вопросов, включая реализацию стратегии ЕС для Центральной Азии, последствия пандемии коронавируса и региональное сотрудничество в Центральной Азии, в том числе с Афганистаном", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.
В документе отмечается, что Боррель заявил о решительной поддержке Евросоюзом стран Центральной Азии в связи с пандемией коронавируса. По данным ЕВС, Брюссель выделил 123 млн евро для Центральной Азии, чтобы помочь региону в удовлетворении его неотложных потребностей в области здравоохранения и в долгосрочном социально-экономическом восстановлении.
"Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития также мобилизовали значительный пакет кредитов, связанных с коронавирусом, для региона", - сказано в сообщении ЕВС.
Боррель отметил усилия пяти стран "по поддержанию высокого уровня регионального сотрудничества на протяжении всего кризиса, в том числе путем содействия трансграничным перевозкам и транзиту внутри региона, а также активизации сотрудничества с Афганистаном в этом контексте".
Глава европейской дипломатии подтвердил обязательство Евросоюза активизировать сотрудничество с регионом на основе стратегии ЕС для Центральной Азии, которая была принята год назад.
В коммюнике сообщается, что Боррель и главы МИД пяти стран выразили надежду на дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества на следующем раунде диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности на высоком уровне между ЕС и Центральной Азией и на 16-м министерском совещании ЕС - Центральная Азия, которое предполагается провести до конца 2020 года в Брюсселе.
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