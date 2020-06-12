В Таджикистане почти 70 новых случаев Covid-19

В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус нового типа выявлен у 68 человек, общее число инфицированных достигло 4 тыс. 902, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 49 пациентов, 3 тыс. 158 больных выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля. По состоянию на вечер 11 июня, в стране было зарегистрировано 4 тыс. 834 инфицированных, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 49 пациентов, 3 тыс. 62 больных выздоровели.