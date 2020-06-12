Белорусская оппозиция просит Генпрокуратуру проверить заявления Лукашенко

Старейшая белорусская оппозиционная партия БНФ выступила с заявлением, в котором призвала Генеральную прокуратуру и Следственный комитет дать правовую оценку высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко о расстрелах, а также призвала принять меры по обеспечению верховенства закона во время избирательной кампании.
"Сейм БНФ призывает Генеральную прокуратуру и Следственный комитет принять незамедлительные меры для обеспечения верховенства закона во время избирательной кампании, освободить задержанных участников кампании и прекратить их уголовное преследование, а также дать надлежащую правовую оценку оскорбительным и угрожающим замечаниям Александра Лукашенко", - говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.
В БНФ пояснили, что "Лукашенко не только неоднократно оскорблял других участников избирательной кампании, но и недвусмысленно заявлял о допустимости массовых убийств демонстрантов и готовности защищать собственную власть практически любыми способами". "Это не только неприемлемо с точки зрения Конституции и христианской морали, но и содержит признаки нарушения ряда статей Уголовного кодекса Республики Беларусь. Таким образом, нынешний глава государства открыто противопоставил себя белорусскому народу", - сказано в заявлении.
В целом в партии отметили, что "нынешние политические события в Беларуси вызывают серьезную обеспокоенность". "Наряду с игнорированием опасности для белорусского народа, связанной с выборами во время распространения коронавирусной инфекции, власти игнорируют даже минимальные нормы закона, морали и порядочности, применяя насилие против оппонентов с самого начала избирательной кампании", - подчеркнули там.
В частности, в БНФ напомнили о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского и других участников пикетов по сбору подписей, а также обыске в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял Виктор Бабарико.
"Эти уголовные дела показывают признаки использования уголовного преследования для репрессий против политических оппонентов действующего президента", - считают в партии.
Кроме того, в БНФ призвали местные власти обеспечить участие представителей демократических партий, общественных объединений и представителей всех кандидатов в президенты с целью обеспечения справедливых, свободных и справедливых выборов в формировании участковых избирательных комиссий.
Как сообщалось, в начале июня Лукашенко предупредил членов правительства, которые "шатаются", что потенциальным кандидатам в президенты он страну не отдаст.
Он также напомнил , что в отдельных странах госперевороты подавляются расстрелами. "Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер - на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!" - подчеркнул Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
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