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ТЭК 12.06.2020 18:29

В III квартале 2020г состоится первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога

Первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога состоится в III квартале 2020 года, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«С целью укрепления дальнейшего сотрудничества между Италией и Азербайджаном считаю целесообразным проведение в III квартале 2020 года первого заседания по азербайджано-итальянскому стратегическому диалогу и проведение очередных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран», - заявил Шахбазов в пятницу в ходе видеоконференции с итальянским сопредседателем азербайджано-итальянской межправкомиссии Манлио Ди Стефано.

В ходе разговора, Шахбазов также сообщил, что по итогам января-апреля 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Италией по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 13,8% и достиг $2 млрд 554 млн. «Экспорт Азербайджан в Италию вырос на 14,5%, а импорт на 13,8%. В целом по итогам четырех месяцев 2020 года Италия занимает первую строчку в внешнеторговых операциях Азербайджана. В частности на долю Италии приходится 26,4% всего товарооборота Азербайджана», - сказал глава Минэнерго.

Шахбазов также выразил благодарность правительству Италии за продвижение реализации проекта ТАР. «Мы были рады видеть председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора»,- сказал Шахбазов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы укрепления экономического сотрудничества, в том числе расширения инвестиционного сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]