В III квартале 2020г состоится первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога

Первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога состоится в III квартале 2020 года, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«С целью укрепления дальнейшего сотрудничества между Италией и Азербайджаном считаю целесообразным проведение в III квартале 2020 года первого заседания по азербайджано-итальянскому стратегическому диалогу и проведение очередных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран», - заявил Шахбазов в пятницу в ходе видеоконференции с итальянским сопредседателем азербайджано-итальянской межправкомиссии Манлио Ди Стефано.
В ходе разговора, Шахбазов также сообщил, что по итогам января-апреля 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Италией по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 13,8% и достиг $2 млрд 554 млн. «Экспорт Азербайджан в Италию вырос на 14,5%, а импорт на 13,8%. В целом по итогам четырех месяцев 2020 года Италия занимает первую строчку в внешнеторговых операциях Азербайджана. В частности на долю Италии приходится 26,4% всего товарооборота Азербайджана», - сказал глава Минэнерго.
Шахбазов также выразил благодарность правительству Италии за продвижение реализации проекта ТАР. «Мы были рады видеть председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора»,- сказал Шахбазов.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы укрепления экономического сотрудничества, в том числе расширения инвестиционного сотрудничества.
Б.Рустамбеков
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