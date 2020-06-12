Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки

Создание свободной экономической зоны Алят близ Баку (Свободная зона) послужит развитию грузоперевозок по железной дороге.

По мнению специалистов ООО “ADY Express” и ООО “ADY Konteyner”, дочерних предприятий ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, Свободная зона повысит привлекательность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Свободная зона, расположенная на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, будет функционировать как самый большой логистический центр в Каспийском бассейне. В ближайшем будущем Свободная зона сделает Бакинский международный морской торговый порт еще более экономически значимым для Европы, Китая, Турции, Ирана, России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Таким образом, новый бакинский порт становится одним из главных транспортных хабов Евразии.

“В последние годы существенная часть грузов из Китая в Европу перевозится по железным дорогам Казахстана. Транспортный маршрут из Центральный Азии и Афганистана в Европу пролегает через Туркменистан. Казахстан и Туркменистан в последние несколько лет реализовали крупные инфраструктурные проекты. Грузы, объем перевозок которых увеличивается в регионе, будут доставляться паромами и фидерными судами через порты в Курыке, Актау и Туркменбаши в новый бакинский порт, откуда будут транспортироваться в Европу по железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс”, - сообщили в компаниях “ADY Express” и “ADY Konteyner”.

Работа железнодорожного тоннеля под Босфором с последующим соединением трансъевропейских и трансазиатских железнодорожных сетей повышает значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Свободной зоны в Аляте. Это позволит увеличить грузооборот между Европой и Азией через территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Деятельность Свободной зоны сыграет большую роль в развитии и интенсификации торговли Китая, Индии, Ирана, России, Центральной Азии с Турцией и западными странами.

Отметим, что 22 мая 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности свободной экономической зоны Алят. Свободная зона создана на территории Гарадагского района Азербайджана.