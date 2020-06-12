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Социум 12.06.2020 18:51

Система бронирования мест на пляжах Баку почти готова – глава ASAN

В ближайшее время будет завершена работа по разработке системы онлайн бронирования мест на бакинских пляжах, заявил глава Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN) Ульви Мехтиев.

"Гражданин перед поездкой может забронировать свободное место на одном из пляжей в Баку, который будет включен в онлайн систему. Список пляжей будет представлен Исполнительной властью В Баку", - сказал Мехтиев в пятницу на брифинге.

Мехтиев также добавил, что данная система позволит урегулировать поток граждан на пляжи.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЛЯЖИ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]