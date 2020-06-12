Система бронирования мест на пляжах Баку почти готова – глава ASAN

В ближайшее время будет завершена работа по разработке системы онлайн бронирования мест на бакинских пляжах, заявил глава Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN) Ульви Мехтиев.

"Гражданин перед поездкой может забронировать свободное место на одном из пляжей в Баку, который будет включен в онлайн систему. Список пляжей будет представлен Исполнительной властью В Баку", - сказал Мехтиев в пятницу на брифинге.

Мехтиев также добавил, что данная система позволит урегулировать поток граждан на пляжи.

Х.Насирзаде