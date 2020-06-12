Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО - глава МИД

Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он в Twitter.
В НАТО также сообщили, что 12 июня Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.
"Этот статус является частью инициативы НАТО по обеспечению совместимости, целью которой является поддержание и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО", - говорится в сообщении на сайте НАТО в пятницу.
Отмечается, что как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.
"Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - подчеркнули в альянсе.
В сообщении НАТО говорится, что, будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.
"Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность альянса своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.
Украина стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.
В сообщении альянса наряду с этим подчеркивается, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.
"Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, что касается гражданского контроля и демократического надзора, и в борьбе с коррупцией", - добавили в НАТО.
Украина официально подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО в январе 2020 года, во исполнение поручения президента Владимира Зеленского.
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