Статус партнера расширенных возможностей НАТО позволит Украине улучить взаимодействие с альянсом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО позволит улучшить взаимодействие Украины и альянса.

"Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.