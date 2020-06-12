Статус партнера расширенных возможностей НАТО позволит Украине улучить взаимодействие с альянсом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО позволит улучшить взаимодействие Украины и альянса.
"Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал он в своем Twitter в пятницу.
Ранее в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.
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