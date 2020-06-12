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Дальнее зарубежье 12.06.2020 23:00

Статус партнера расширенных возможностей НАТО позволит Украине улучить взаимодействие с альянсом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО позволит улучшить взаимодействие Украины и альянса.

"Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]