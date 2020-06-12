По делу Белгазпромбанка задержаны топ-менеджеры, изъято более $4 млн - Комитет госконтроля Белоруссии

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка и коммерческих структур, у них изъято более $4 млн и ценные бумаги на $500 тыс., заявил председатель КГК Иван Тертель.

"Это (задержаны - ИФ) топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур, в основном бывшие сотрудники банка", - сказал Тертель, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, всего задержано 15 человек.

Тертель также заявил, что большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

"Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)", - отметил глава КГК.

Тертель также заявил, что департамент финансовых расследований проводил проверочные мероприятия с 2016 года. "В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий", - сказал он.

"В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - подчеркнул Тертель.

Накануне КГК Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - ИФ) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

Позднее стало известно о блокировке денежных переводов на фандрайзинговой платформе быстрого сбора средств MolaMola, основанного сыном Бабарико Эдуардом. На платформе, в частности, с начала пандемии COVID-19 организовывался сбор средств для медицинских, социальных учреждений.

В пятницу в социальных сетях стала распространятся информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента должны пройти 9 августа.