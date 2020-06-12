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Здравоохранение 12.06.2020 20:36

Заболевшие в Азербайджане COVID-19 в легкой форме смогут лечиться дома

Граждане Азербайджана, заболевшие короновирусной инфекцией в легкой форме, смогут проходить лечение в домашних условиях.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана от 12 июня 2020 года, граждане, у которых путем лабораторного обследования выявлен вирус COVID-19, размещаются в специальных медицинских объектах. В случае протекания заболевания в легкой форме, заболевший может проходить лечение в домашних условиях по месту прописки или же по месту постоянного проживания, с обязательной изоляцией.

Во время изоляции запрещается отключать мобильный телефон, гражданин также получает предупреждение, что его местоположение может быть определено посредством применения мобильных средств связи.

Граждане также информируются об административной и уголовной ответственности за нарушения правил изоляции и обязаны дать письменную расписку.

До сих пор, в Азербайджане граждане, заболевшие коронавирусной инфекций, в обязательном порядке проходили лечение в стационарах.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]