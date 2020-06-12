Заболевшие в Азербайджане COVID-19 в легкой форме смогут лечиться дома

Граждане Азербайджана, заболевшие короновирусной инфекцией в легкой форме, смогут проходить лечение в домашних условиях.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана от 12 июня 2020 года, граждане, у которых путем лабораторного обследования выявлен вирус COVID-19, размещаются в специальных медицинских объектах. В случае протекания заболевания в легкой форме, заболевший может проходить лечение в домашних условиях по месту прописки или же по месту постоянного проживания, с обязательной изоляцией.

Во время изоляции запрещается отключать мобильный телефон, гражданин также получает предупреждение, что его местоположение может быть определено посредством применения мобильных средств связи.

Граждане также информируются об административной и уголовной ответственности за нарушения правил изоляции и обязаны дать письменную расписку.

До сих пор, в Азербайджане граждане, заболевшие коронавирусной инфекций, в обязательном порядке проходили лечение в стационарах.

Б.Рустамбеков