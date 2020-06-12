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Дальнее зарубежье 12.06.2020 23:58

ЕС считает неправильным намерение США ввести санкции против МУС, документы из Вашингтона изучаются

Европейский союз считает Международный уголовный суд (МУС) нужным многосторонним правовым инструментом, намерение США ввести санкции против него - неверный шаг, заявил высокопоставленный чиновник ЕС, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.

"Европейский союз решительно поддерживает МУС, мы считаем его очень важным достижением международного сообщества, получившего многосторонний правовой инструмент", - сказал чиновник.

"Это по-прежнему наша позиция... Мы считаем, что неправильно вводить санкции в отношении такого полезного многостороннего инструмента", - подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что в ЕС изучают полученные из Вашингтона документы на этот счет, чтобы прояснить, какие последствия это может повлечь за собой это решение США.

По его словам, на видеоконференции в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят с госсекретарем США Майком Помпео состояние трансатлантических отношений между ЕС и США, позиции сторон по актуальным международным проблемам.

Европейский чиновник отметил и другие принятые в Вашингтоне в последние несколько месяцев решения, идущие вразрез с подходами Брюсселя по таким темам, как ВТО, Иран, ближневосточный процесс. Они будут затронуты на видеоконференции с Помпео.

"Есть много вопросов, которые мы хотим обсудить с американской стороной, подчеркнул собеседник. - В трансатлантических отношениях существует высокая степень согласия по многим вопросам, но мы также должны говорить о том, что нас разделяет".

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Тэги: ЕС, МУС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]