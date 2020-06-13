Премьер Италии ответил на вопросы следователей по делу о связанных с COVID-19 ограничениях

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу в течение почти трех часов отвечал на вопросы следователей, выяснявших, правильные ли он принимал меры по борьбе против коронавируса COVID-19, сообщают итальянские СМИ.
Также показания, как ожидается, дадут министр внутренних дел и министр здравоохранения Италии.
Расследование ведет прокуратура северного города Бергамо, очень сильно пострадавшего от коронавирусной инфекции. Их интересует, сделал ли премьер все возможное, чтобы добиться претворения в жизнь мер по изоляции населения в городах Нембро и Альцано. В обоих этих населенных пунктах - высокие показатели смертности от последствий заражения. Предполагается, что это связано с тем, что ограничительные меры там были введены с опозданием.
В Риме заявляют, что в данном случае действовали оперативно, а все опоздания - вина региональных властей. Однако в области Ломбардия, наоборот, считают, что виновато центральное правительство.
В Италии от COVID-19 скончалось более 34 тыс. человек. Эпицентром распространения заболевания на Апеннинах были как раз северные провинции.
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