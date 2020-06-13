Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0242 GBR   2.1375 TRY   0.2487

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2020 00:22

Премьер Италии ответил на вопросы следователей по делу о связанных с COVID-19 ограничениях

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу в течение почти трех часов отвечал на вопросы следователей, выяснявших, правильные ли он принимал меры по борьбе против коронавируса COVID-19, сообщают итальянские СМИ.

Также показания, как ожидается, дадут министр внутренних дел и министр здравоохранения Италии.

Расследование ведет прокуратура северного города Бергамо, очень сильно пострадавшего от коронавирусной инфекции. Их интересует, сделал ли премьер все возможное, чтобы добиться претворения в жизнь мер по изоляции населения в городах Нембро и Альцано. В обоих этих населенных пунктах - высокие показатели смертности от последствий заражения. Предполагается, что это связано с тем, что ограничительные меры там были введены с опозданием.

В Риме заявляют, что в данном случае действовали оперативно, а все опоздания - вина региональных властей. Однако в области Ломбардия, наоборот, считают, что виновато центральное правительство.

В Италии от COVID-19 скончалось более 34 тыс. человек. Эпицентром распространения заболевания на Апеннинах были как раз северные провинции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Помощь России Италии в связи с коронавирусом не имеет политической подоплеки - итальянский премьер Премьер Италии распорядился приостановить всю розничную торговлю, за исключением аптек и продуктовых магазинов Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях Президент Алиев пригласил премьера Италии посетить с визитом Азербайджан Итальянский премьер надеется на пересмотр в ближайшие годы санкционной политики ЕС в отношении РФ Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]