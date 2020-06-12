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СНГ 12.06.2020 22:40

Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико заявил о легальности своих доходов, объявив, что изъятые "у друзей" средства и облигации также принадлежат ему

Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все его доходы имеют легальное происхождение.

"Уже было сказано, что я, якобы, соучастник преступлений. Все деньги, которые у меня есть и имущество, которое есть, - с него уплачены налоги", - сказал Бабарико во время стрима в пятницу.

Кроме того, он заявил, что деньги, найденные у его друзей, задержанных по делу Газпромбанка, принадлежат ему. "Вчера задержали и опрашивали троих моих друзей. Сегодня мы узнали, что они переведены в статус подозреваемых. Я могу точно сказать, если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю - это мои деньги", - подчеркнул экс-глава банка.

"У моего друга, которого зовут Дмитрий, у меня есть депозит в 100 тыс. евро, которые я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, в том числе на случай непредвиденных каких-то действий", - отметил он.

"Если вдруг, второй объем денег обнаружен у моего друга, имя которого Владимир, в размере $100 тыс., которые находились у него в ячейке. Я еще раз и по этому поводу говорю - это мои деньги. Я его попросил хранить эти деньги. Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявителя в сумме 250 тыс. евро и $100 тыс. - это мои облигации", - добавил Бабарико.

"Если основанием для предъявления обвинений являются именно эти суммы и именно эти деньги, я еще раз хочу сказать: снимайте эти обвинения, это деньги мои. Я их собирался отражать в своей декларации. И очень надеюсь на то, что они будут не только в моей декларации, а будут мне возвращены по завершении срока депозита и погашения ценных бумаг. Все эти ценные бумаги приобретены из легальных источников", - сказал Бабарико.

По его словам, "все остальное - слитки золота, картины - это точно не касается моих друзей, насколько я их знаю".

Бабарико также отметил: "Есть беспокойство, что задержания продолжатся и в качестве субъекта этих задержаний буду я".

Ранее Комитет госконтроля Белоруссии заявил о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

До этого об этом же заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. "Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - сказал Лукашенко в пятницу.

Накануне Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил об обыске в Белгазпромбанке и возбуждении уголовных дел.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - заявили в пресс-службе ведомства.

Позднее на пресс-конференции Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

В пятницу в социальных сетях стала распространяться информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛГАЗПРОМБАНК, ЭКС/ГЛАВА, ЗАЯВЛЕНИЕ

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