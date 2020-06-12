Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все его доходы имеют легальное происхождение.

"Уже было сказано, что я, якобы, соучастник преступлений. Все деньги, которые у меня есть и имущество, которое есть, - с него уплачены налоги", - сказал Бабарико во время стрима в пятницу.

Кроме того, он заявил, что деньги, найденные у его друзей, задержанных по делу Газпромбанка, принадлежат ему. "Вчера задержали и опрашивали троих моих друзей. Сегодня мы узнали, что они переведены в статус подозреваемых. Я могу точно сказать, если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю - это мои деньги", - подчеркнул экс-глава банка.

"У моего друга, которого зовут Дмитрий, у меня есть депозит в 100 тыс. евро, которые я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, в том числе на случай непредвиденных каких-то действий", - отметил он.

"Если вдруг, второй объем денег обнаружен у моего друга, имя которого Владимир, в размере $100 тыс., которые находились у него в ячейке. Я еще раз и по этому поводу говорю - это мои деньги. Я его попросил хранить эти деньги. Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявителя в сумме 250 тыс. евро и $100 тыс. - это мои облигации", - добавил Бабарико.

"Если основанием для предъявления обвинений являются именно эти суммы и именно эти деньги, я еще раз хочу сказать: снимайте эти обвинения, это деньги мои. Я их собирался отражать в своей декларации. И очень надеюсь на то, что они будут не только в моей декларации, а будут мне возвращены по завершении срока депозита и погашения ценных бумаг. Все эти ценные бумаги приобретены из легальных источников", - сказал Бабарико.

По его словам, "все остальное - слитки золота, картины - это точно не касается моих друзей, насколько я их знаю".

Бабарико также отметил: "Есть беспокойство, что задержания продолжатся и в качестве субъекта этих задержаний буду я".

Ранее Комитет госконтроля Белоруссии заявил о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

До этого об этом же заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. "Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - сказал Лукашенко в пятницу.

Накануне Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил об обыске в Белгазпромбанке и возбуждении уголовных дел.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - заявили в пресс-службе ведомства.

Позднее на пресс-конференции Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

В пятницу в социальных сетях стала распространяться информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.