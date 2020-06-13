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Регион 13.06.2020 01:27

Украина с 15 июня освободит от обязательной обсервации въезжающих из стран с числом больных Covid-19 менее 40 на 100 тыс. населения

Иностранцы и украинские граждане, въезжающие в Украину после 15 июня, будут обязаны проходить 14-дневную обсервацию при условии, если они прибыли из стран, где количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 на 100 тыс. населения.

Соответствующую инфографику разместило в пятницу министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале "Коронавирус-инфо".

Для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением Covid-19 и обсервацией, следует из инфографики.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня указывал, что для возобновления авиасообщения с третьими странами в ЕС рассматривается такой же показатель заболеваемости - 40 активных случаев на 100 тыс. населения. По его словам, на тот момент этот показатель составлял для Украины 33.

За эти дни число активных случаев в Украине выросло с 14,78 тыс. до 15,32 тыс., а значит, этот показатель ухудшился до 34,2.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ОБСЕРВАЦИЯ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]