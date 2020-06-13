Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

Коронавирус был выявлен накануне на крупном оптовом рынке "Синьфади" пекинского района Фэнтай, решением районных властей все 10 тыс. работников рынка и торговцев сдадут тест на COVID-19, сообщила в субботу столичная газета "Синьцзин бао".
По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося.
"Синьцзин бао" пишет, что рынок закрыт на санобработку с 03:00 по местному времени субботы (23:00 Баку пятницы). Кроме "Синьфади" приостановлена работа еще пяти оптовых рынков Пекина.
"Синьфади", по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах. Руководство рынка сообщило, что для снабжения овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки.
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