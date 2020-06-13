Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по бакинскому времени субботы достигло 425 тыс. 869 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 413, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На утро четверга этот показатель составлял 5 тыс. 255 человек.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 09:00 субботы насчитывалось 7 млн 650 тыс. 696 инфицированных COVID-19, рост составил 136 тыс. 221 против 154 тыс. 236 сутками ранее, излечились более 3,6 млн. человек.
По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 739 тыс. 831 человек, скончались 428 тыс. 337, излечились 3,96 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 048 тыс. 986 (114 тыс. 669 скончавшихся), Бразилии - 828 тыс. 810 (41 тыс. 828), Индии - 308 тыс. 916 (8 тыс. 884), Великобритании - 292 тыс. 588 (41 тыс. 566), Испании - 243 тыс. 209 (27 тыс. 136), Италии - 236 тыс. 305 (34 тыс. 223), Перу - 214 тыс. 788 (6 тыс. 072, все данные - за пятницу - ИФ), Франции - 193 тыс. 220 (29 тыс.377), Германии - 187 тыс. 226 (8 тыс. 783), Иране - 182 тыс. 525 (8 тыс. 659), Турции - 175 тыс. 218 (4 тыс. 778), Чили - 160 тыс. 846 (2 тыс. 870), Мексике - 139 тыс. 196 (16 тыс. 448), Пакистане - 132 тыс. 405 (2 тыс. 551), Саудовской Аравии - 119 тыс. 942 (893).
По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 55 против 54,4 в минувшую пятницу. В США он достиг 353 человек, Испании - 580, Великобритании - 611, Италии - 566, Бразилии - 197, Франции - 450, Германии - 106, Турции - 57, Иране - 103, Индии - 6, Перу - 191 Чили - 150, Мексике - 128, Пакистане - 12, Саудовской Аравии - 26.
Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.
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