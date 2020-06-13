Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме на 20 июня

Президент США Дональд Трамп перенес предвыборное ралли в Оклахоме на 20 июня, сообщил он в субботу в твиттере.
"Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе в Оклахоме на 19 июня, это большое событие. Однако на эту дату выпадает праздник 19 июня (день эмансипации - ИФ). Многие мои друзья афроамериканцы и сторонники предложили рассмотреть смену даты в знак уважения к этому празднику (...) Я решил перенести наше ралли на субботу 20 июня", - написал он.
Трамп считает предвыборные митинги одним из ключевых своих инструментов предвыборной борьбы. Он считает, что они позволяют ему свободно доносить свои идеи до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по мнению президента США, необъективны, распространяют фейковые новости и вообще - явно поддерживают его соперников из Демократической партии.
Последний до пандемии коронавируса, прервавшей течение обычной жизни во многих странах мира, митинг Трампа прошел в штате Северная Каролина в начале марта.
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