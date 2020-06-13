Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0242 GBR   2.1375 TRY   0.2487

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.06.2020 12:55

Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме на 20 июня

Президент США Дональд Трамп перенес предвыборное ралли в Оклахоме на 20 июня, сообщил он в субботу в твиттере.

"Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе в Оклахоме на 19 июня, это большое событие. Однако на эту дату выпадает праздник 19 июня (день эмансипации - ИФ). Многие мои друзья афроамериканцы и сторонники предложили рассмотреть смену даты в знак уважения к этому празднику (...) Я решил перенести наше ралли на субботу 20 июня", - написал он.

Трамп считает предвыборные митинги одним из ключевых своих инструментов предвыборной борьбы. Он считает, что они позволяют ему свободно доносить свои идеи до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по мнению президента США, необъективны, распространяют фейковые новости и вообще - явно поддерживают его соперников из Демократической партии.

Последний до пандемии коронавируса, прервавшей течение обычной жизни во многих странах мира, митинг Трампа прошел в штате Северная Каролина в начале марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, МИТИНГ, ДАТА


Похожие новости


Трамп не считает Байдена способным вести переговоры с Китаем и Россией Трамп уполномочил госдеп и минфин вводить санкции в отношении чиновников МУС ведущих расследования в отношении США Трамп против переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов Трамп собирается возобновить предвыборные митинги уже в июне Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше без "российского расследования" Трамп обещает продолжать стимулировать пострадавшую от последствий COVID-19 экономику

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]