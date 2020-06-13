На Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки

На Украине третий день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, по состоянию на утро субботы, зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня - 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.
По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом превысило 30 тыс. и составило на утро субботы 30 506 человек, 13 976 выздоровели, 880 умерли.
Сейчас на Украине Covid-19 болеет 15 650 человек, что на 334 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 132, в Закарпатской области - 77 и в Киеве - 72 случая.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил заболевание коронавирусом 72 человек за сутки.
"На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика", - написал Кличко в телеграм-канале, добавив, что количество выздоровевших за сутки достигло 32 человек.
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