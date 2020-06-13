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Здравоохранение 13.06.2020 15:10

В Армении 723 заболевших COVID-19 за минувшие сутки

В Армении выявлено рекордное за сутки количество заражения коронавирусом, сообщил в субботу премьер-министр республики Никол Пашинян.

"За сутки у нас выявлено 723 новых случая. Шесть человек скончались, 422 выздоровели", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

"Дела у нас плохи", - отметил он.

В минувшую пятницу в Армении коронавирус был выявлен у 612 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 15 тыс. 281. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 344 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]