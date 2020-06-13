В Армении 723 заболевших COVID-19 за минувшие сутки

В Армении выявлено рекордное за сутки количество заражения коронавирусом, сообщил в субботу премьер-министр республики Никол Пашинян.

"За сутки у нас выявлено 723 новых случая. Шесть человек скончались, 422 выздоровели", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

"Дела у нас плохи", - отметил он.

В минувшую пятницу в Армении коронавирус был выявлен у 612 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 15 тыс. 281. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 344 человек.