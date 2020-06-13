Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 851

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 851, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 26 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 297 человек. Выздоровели 702 человека, скончались от коронавирусной инфекции 13 человек.