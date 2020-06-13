Полиция Британии готовится к одновременным демонстрациям антифашистов и правых в Лондоне

В Британии полиция призывала горожан, которые собираются принять участие в субботних акциях протеста в Лондоне, соблюдать меры безопасности и разойтись по домам до 17:00 по местному времени, пишет газета The Guardian.
В субботу в британской столице пройдут несколько демонстраций. На акцию протеста против расизма и фашизма под лозунгом Black Lives Matter (BLM) выйдут участники движения Hope Not Hate (англ.: "Надежда, а не ненависть") и их сторонники. Эта акция должна пройти от Гайд-парка до Уайтхолла.
Полиция призывает участников акции BLM придерживаться этого маршрута и не отклоняться от него, опасаясь столкновений антифа со сторонниками правых движений, которые также запланировали акцию на субботу. Так, согласно плану, между двумя группами протестующих будет установлен полицейский барьер на улице Уайтхолл, он призван не допустить беспорядков.
К демонстрации правых в субботу должно присоединиться движение Britain First (англ.: "Британия в первую очередь") и футбольные фанаты, которые, как ожидается, прибудут в столицу из нескольких английских городов. Полиция полагает, что на акции в Лондоне в субботу соберутся тысячи человек.
Газета напоминает, что на этой неделе сторонники правых движений за защиту культурного наследия Великобритании заявили о том, что планируют выйти на улицы на выходных на акции патриотического единства в противовес антирасистским демонстрациям, в ходе которых вандалы оскверняют памятники. Накануне на Парламентской площади в Лондоне перекрыли доступ к монументам Уинстона Черчилля, Нельсона Манделы и Махатмы Ганди, чтобы сторонники того или иного движения не смогли их атаковать.
Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма. Он считает, что они нацелены на насилие, столкновения, нападение на полицию. В то же время он осудил предложения в рамках борьбы против расизма убрать с британских улиц памятники великим историческим личностям. В частности, он призвал избегать нападок на бывшего премьера Уинстона Черчилля и его памятник в центре Лондона.
Протесты против расизма начались в США после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Со временем эти акции стали проводить и в европейских странах, в том числе - в Великобритании. Протесты в очень многих случаях сопровождались погромами и столкновениями с полицией.
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