8,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 114 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8706 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2970 (34,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста также остается незначительным на уровне 1,7%.

Россия по числу новых случаев (приводятся данные Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,04 млн) и Бразилии (828 тыс.). На четвертом месте Индия (308,4 тыс.), на пятом Великобритания (294,4 тыс.).

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, из них в Москве - 44. За весь период скончались 6 829 человек.

За последние сутки выписано 5 271 человек, из них в Москве - 1534. За весь период выписано 274 641 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве составляет 0,78, накануне он составлял 0,76. В России коэффициент третьи сутки остается на уровне 0,98.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

За сутки выявлено 1493 случая заболевания в Москве, 725 заболевших коронавирусом в Московской области, 262 - в Санкт-Петербурге, 245 - в Свердловской области, 228 - в Воронежской области, 218 - в Нижегородской области, 183 - в Ханты-Мансийском АО, 169 - в Красноярском крае, 163 - в Иркутской области, 162- в Ростовской области, 156 - в республике Коми, 150 - в Ульяновской области, 146 - в Самарской области, 125 - в Ямало-Ненецком АО, 120 - в Челябинской области, 118 - в Саратовской области, 113- - в Архангельской, 109 - в Вологодской области, 108 - в Новосибирской области, 103 - в Смоленской области, 101 - в республике Тыва, 100 - в Псковской области. В других регионах страны число зарегистрированных за сутки случаев не превышает 100.

Помимо 44 умерших в Москве, 12 летальный исход зарегистрирован в Московской области, по 8 умерших в Санкт-Петербурге и Республике Северная Осетия - Алания, 6 человек скончались в Нижегородской области, 4 - в республике Дагестан, по 3 летальных исхода в Псковской, Самарской, Челябинской и Новосибирской областях, по 2 - в Смоленской, Волгоградской, Кировской, Пензенской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском АО, по 1 - в Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Марий Эл.

Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 322 тыс.чел.