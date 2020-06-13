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Дальнее зарубежье 13.06.2020 18:30

В Пхеньяне призвали Сеул прекратить "бессмысленные разговоры о денуклеаризации"

В Пхеньяне в субботу выступили с обвинениями в адрес Сеула в попытках вмешаться в процесс переговоров между КНДР и США, призвали Южную Корею прекратить "бессмысленные разговоры о денуклеаризации", передают корейские и западные СМИ.

"Действительно нелепо слушать бессмыслицу южнокорейских властей, у которых нет квалификации ни обсуждать, ни совать нос в вопросы Пхеньяна и Вашингтона", - говорится в заявлении отвечающего за переговоры с США северокорейского дипломата Квон Чон Гана.

В Пхеньяне раскритиковали Сеул за попытки вмешаться в процесс обсуждения вопроса денуклеаризации между КНДР и США и призвали прекратить их.

"Лучше всего остановить бессмысленные разговоры о денуклеаризации", - отмечается в его заявлении.

На этой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Переговоры о денуклеаризации КНДР, начатые американским президентом Дональдом Трампом несколько лет назад, остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.

Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна. В свою очередь США призывают международное сообщество сохранять действующие в отношении Пхеньяна международные санкции до тех пор, пока он не выразит готовность вернуться за стол переговоров и не предпримет конкретных шагов к денуклеаризации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]