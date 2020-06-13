В Пхеньяне в субботу выступили с обвинениями в адрес Сеула в попытках вмешаться в процесс переговоров между КНДР и США, призвали Южную Корею прекратить "бессмысленные разговоры о денуклеаризации", передают корейские и западные СМИ.
"Действительно нелепо слушать бессмыслицу южнокорейских властей, у которых нет квалификации ни обсуждать, ни совать нос в вопросы Пхеньяна и Вашингтона", - говорится в заявлении отвечающего за переговоры с США северокорейского дипломата Квон Чон Гана.
В Пхеньяне раскритиковали Сеул за попытки вмешаться в процесс обсуждения вопроса денуклеаризации между КНДР и США и призвали прекратить их.
"Лучше всего остановить бессмысленные разговоры о денуклеаризации", - отмечается в его заявлении.
На этой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.
Переговоры о денуклеаризации КНДР, начатые американским президентом Дональдом Трампом несколько лет назад, остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.
Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна. В свою очередь США призывают международное сообщество сохранять действующие в отношении Пхеньяна международные санкции до тех пор, пока он не выразит готовность вернуться за стол переговоров и не предпримет конкретных шагов к денуклеаризации.
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