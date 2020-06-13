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Здравоохранение 13.06.2020 19:40

Бразилия обошла Британию по числу умерших с COVID-19

Бразилия обошла Великобританию по числу умерших людей, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщают бразильские и британские СМИ.

Так, пишет The Guardian со ссылкой на данные правительства, в Британии с конца января 41 481 жизней унес коронавирус или вызванные им осложнения. В Бразилии, согласно официальным данным, приведенным на портале G1, скончался 41 901 человек, у которого был подтвержден коронавирус.

Таким образом, Бразилия вышла на вторую строчку в списке стран с наибольшим числом умерших после США, где умерли 116 тыс. человек, у которых выявили коронавирус.

Газета The Guardian подчеркивает, что в Британии число смертей может быть выше и достигать отметки 50 тыс. Также существует вероятность, что в Бразилии в действительности смертность среди зараженных COVID-19 может быть иной. Эксперты считают, что цифры по заражениям и по смертям от коронавируса в этой стране занижены, так как там не проводится достаточное количество тестов.

Всего в Бразилии выявили 829,9 тыс. случаев заражения COVID-19, в Британии - 292,9 тыс.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]