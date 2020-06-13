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Здравоохранение 13.06.2020 20:45

Премьер Италии заявил, что не боится расследования о его действиях в связи с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу в интервью изданию "Стампа" заявил, что не боится расследования правомерности его действий в начале вспышки коронавируса в марте этого года.

"Я все объяснил следователям. Я полностью спокоен. Я в деталях описал все стадии в те ужасные дни, когда мы боролись с невидимым врагом, и мне нечего бояться", - сказал он в интервью итальянской газете.

По его словам, он "действовал на основании науки и по совести". "Я спокоен за того, кто совершает каждый шаг в соответствии (с рекомендациями - ИФ) научно-технического комитета", - добавил он.

В Италии главный прокурор Мария Кристина Рота и ее сотрудники проводят расследование, почему в Ломбардии не сразу ввели карантин. Эксперты полагают, что если бы он был введен раньше, то многие жизни можно было бы спасти. В пятницу Конте в течение почти трех часов отвечал на вопросы следователей, выяснявших, правильные ли он принимал меры по борьбе против коронавируса COVID-19.

Общенациональный карантин был объявлен в Италии 10 марта, а до этого регионы стали по своему усмотрению применять меры безопасности по мере распространения вируса. Некоторые чиновники полагают, что именно в Риме должны были принимать решение о принудительном "закрытии" определенных районов.

В Риме заявляют, что в данном случае действовали оперативно, а все опоздания - вина региональных властей.

В Италии от COVID-19 скончались более 34 тыс. человек. Эпицентром распространения заболевания на Апеннинах были как раз северные провинции.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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