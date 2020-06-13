Премьер Италии заявил, что не боится расследования о его действиях в связи с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу в интервью изданию "Стампа" заявил, что не боится расследования правомерности его действий в начале вспышки коронавируса в марте этого года.
"Я все объяснил следователям. Я полностью спокоен. Я в деталях описал все стадии в те ужасные дни, когда мы боролись с невидимым врагом, и мне нечего бояться", - сказал он в интервью итальянской газете.
По его словам, он "действовал на основании науки и по совести". "Я спокоен за того, кто совершает каждый шаг в соответствии (с рекомендациями - ИФ) научно-технического комитета", - добавил он.
В Италии главный прокурор Мария Кристина Рота и ее сотрудники проводят расследование, почему в Ломбардии не сразу ввели карантин. Эксперты полагают, что если бы он был введен раньше, то многие жизни можно было бы спасти. В пятницу Конте в течение почти трех часов отвечал на вопросы следователей, выяснявших, правильные ли он принимал меры по борьбе против коронавируса COVID-19.
Общенациональный карантин был объявлен в Италии 10 марта, а до этого регионы стали по своему усмотрению применять меры безопасности по мере распространения вируса. Некоторые чиновники полагают, что именно в Риме должны были принимать решение о принудительном "закрытии" определенных районов.
В Риме заявляют, что в данном случае действовали оперативно, а все опоздания - вина региональных властей.
В Италии от COVID-19 скончались более 34 тыс. человек. Эпицентром распространения заболевания на Апеннинах были как раз северные провинции.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Премьер Азербайджана уверен в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Россией
Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике - посол в РФ
Власти США одобрили сотни заявок нефтегазовых компаний на льготы по роялти и аренде участков
В III квартале 2020г состоится первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Руководители силовых структур Сеула обсудили угрозы со стороны КНДР - представитель администрации президента Южной Кореи
Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см - Трамп
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию для переговоров по региональной проблематике
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог