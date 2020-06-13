На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,3

В Гедабекском районе Азербайджана (запад страны - ИФ) в субботу произошло землетрясение магнитудой 3,3.

«Подземные толчки в Гедабекском районе магнитудой 3,3 были зафиксированы в 16:08 по бакинскому времени», - сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Очаг подземных толчков находился в 42 км южнее от Гедабекской станции на глубине 9 км.

Х.Насирзаде