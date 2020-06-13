Зеленский придерживаются всех мер безопасности после заражения его супруги Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его супруги, заявила в субботу пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
По ее словам, в Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности, все сотрудники регулярно проходят тестирование.
"Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками - это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших - Офис президента об этом сообщит", - сказала Мендель агентству "Интерфакс-Украина".
Некоторые украинские СМИ со ссылкой на свои источники утверждали, что в офисе президента Украина Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник главы государства Руслан Демченко и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, которые накануне были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
Между тем вице-премьер Резников заявил, что украинская делегация, которая 12 июня с рабочим визитом посещала Париж, в полном составе сдала тесты на коронавирус.
"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", - сообщил Резников сайту "КиевVласть", подчеркнув, что сдает такой тест после каждой поездки.
Вице-премьер отметил, что "чувствует себя нормально".
По информации агентства "Интерфакс-Украина", члены украинской делегации сдавали тесты на коронавирус и после визита в Минск 11 июня, и после поездки в Берлин 2 июня. После Берлина тесты у всех были отрицательными.
Как сообщалось, украинскую делегацию в Париже 12 июня возглавлял вице-премьер Резников. В ее состав входили также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Демченко.
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