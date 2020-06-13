В Таджикистане за сутки выявлено почти 70 новых случаев заболевания COVID-19

В Таджикистане за минувшие сутки выявлен 69 новых подтвержденных факта заражения COVID-19, общее число инфицированных - 4971 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 50 пациентов, 3288 больных выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.