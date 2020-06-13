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Регион 13.06.2020 18:45

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию для переговоров по региональной проблематике

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье направятся в Турцию для переговоров по региональной проблематике, сообщили в субботу в МИД России.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ШОЙГУ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]