Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 9,5 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 352 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 196 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 2 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 9570, число вылечившихся – 5309, скончавшихся - 115.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 4146 человек", - подчеркивает штаб.

Х.Насирзаде