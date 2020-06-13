На акции против расизма в Париже полиция применила слезоточивый газ

Силы правопорядка, блокировавшие в субботу манифестацию против расизма и полицейского насилия в Париже на площади Республики, были вынуждены, в конечном счете, применить слезоточивый газ в ответ на полетевшие в них камни и бутылки, сообщил телеканал BFMTV.
По призыву семьи чернокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего в июле 2016 года после силового задержания жандармами, манифестации были организованы в Париже и в нескольких крупных городах Франции, в том числе в знак солидарности с акциями "Black lives matter", проходящими в мире после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Парижский префект полиции напомнил накануне, что запрет на собрания более 10 человек из-за пандемии коронавируса остается в силе, и в полиции подчеркивают, что манифестация не была официально заявлена.
Организаторы планировали пройти маршем от площади Республики до площади Опера, но полиция заблокировала их движение, требуя проведения статичной акции и объявляя свободный выход с площади для всех желающих. По данным "Фигаро", на площади Республики собралось не менее 20 тыс. манифестантов. Другие источники называют около 10 тыс.
После применения слезоточивого газа часть участников акции предпочли покинуть место манифестации. Возмутители спокойствия поджигали мусор и пытались громить витрины. Тем не менее, согласно трансляции французских телеканалов, на площади еще остается огромная толпа.
Полиция задержала 12 человек, развернувших на крыше одного из зданий площади Республики транспарант "White lives matter", обличающий "антибелый расизм", сообщил BFMTV.
Сестра Траоре, Асса, слова которой приводят ряд СМИ, призвала разрешить движение, сославшись на угрозу провокаций со стороны ультраправых.
В субботу аналогичные манифестации проходили в Марселе, Лионе, Монпелье, Нанте, Сен-Назере, Бордо. В воскресенье акция против расизма и полицейского насилия запланирована в Страсбурге.
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