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Социум 13.06.2020 23:50

На северо-западе Москвы подготовили 9 га территории под размещение военной техники, участвующей в Параде Победы 24 июня

Площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовлена на северо-западе Москвы, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Всего на площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения, пояснили в Минобороны.

По данным военного ведомства, общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тыс. кв. метров и составит более 9 га.

В министерстве рассказали, что для хранения и обслуживания техники на площадке оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.

"Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

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Тэги: МОСКВА, ПАРАД, ТЕХНИКА, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]