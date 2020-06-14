В Китае за сутки выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом, из них 36 - в столице

За истекшие сутки в Китае выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом: 38 внутри страны, 19 ввезенных из-за рубежа, а также 9 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из 38 активных случаев 36 зафиксированы в Пекине.

За предыдущие сутки были зафиксированы восемь новых случая заражения коронавирусом: семь активных (из них пять - "импортированы") и один бессимптомный.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 132 активных случая заражения, из них 1 тыс. 827 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 597 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 109 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

Как сообщалось накануне, "режим военного времени" объявлен в в районе Фэнтай китайской столицы после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

Изначально коронавирус был обнаружен на рынке на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося на оптовом рынке "Синьфади".

Жители 11 микрорайонов Фэнтая должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют право покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров.