Руководители силовых структур Сеула обсудили угрозы со стороны КНДР - представитель администрации президента Южной Кореи

Высшие должностные лица силовых структур Южной Кореи провели в воскресенье экстренное совещание, на котором обсудили угрозу применения военной силы, прозвучавшую со стороны Пхеньяна, сообщил журналистам представитель администрации президента республики Кан Ми Сок.

На совещании присутствовали директор департамента национальной безопасности администрации президента Чон Юй Ен, руководство министерств иностранных дел, обороны, по делам объединения.

Они рассмотрели текущую ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове, а также возможную реакцию Сеула на недавнюю жесткую риторику Пхеньяна.

Министерство обороны в распространенном заявлении отметило, что Южная Корея занимает твердую позицию и находится в состоянии полной готовности отреагировать на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей.

Министерство по делам объединения в воскресенье призвало Северную Корею соблюдать межкорейские соглашения.

"Правительство серьезно относится к текущей ситуации, и Юг и Север должны придерживаться всех договоренностей", - говорится в заявлении ведомства.

Накануне Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок, которые на воздушных шарах забрасываются на территорию КНДР перебежчиками с Севера.

"Осуществляя свою власть, санкционированную верховным вождем, нашей партией и государством, я дала указание нашему ... ведомству, отвечающему за дела с врагом решительно провести следующую акцию", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном у в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).