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Здравоохранение 14.06.2020 11:40

227 человек выздоровели, трое умерли от коронавируса в Казахстане за сутки

В Казахстане за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции еще 227 человек, три человека скончались, сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

"13 июня в Казахстане 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султан - 88, в городе Алматы - 15, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Западно-Казахстанской области -14, в Карагандинской области -14, в Кызылординской области - 17, в Мангистауской области - 17, в Павлодарской области - 3, в Северо-Казахстанской области - 1, в городе Шымкент - 7, в Актюбинской области - 11, в Атырауской области - 35, в Акмолинская области - 2", - говорится в сообщении МВК.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 9 056 человек.

Вместе с тем в минувшую субботу в Казахстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса. В Шымкент умер пациент 1944 года рождения, в Западно-Казахстанской области - 1938 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1942 года рождения.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 73 человек, уточнили в МВК.

По состоянию на субботу общее количество заражений COVID-19 в стране, которое с 3 июня не учитывает бессимптомных, составляет 14 тыс. 238.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]