Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца полицейским

Глава полиции города Атланты (штат Джорджия) Эрика Шилдс оставила свой пост в связи с тем, что в стычке с офицером полиции погиб 27-летнй афроамериканец Рэйшард Брукс.
"Из глубокой и неизменной любви к этому городу и этому департаменту я изъявила желание уйти с поста начальника полиции. Настало время для города двигаться вперед и укреплять доверие между правоохранительными органами и общинами, которым они служат", - говорится в распространенном ею заявлении.
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила, что приняла отставку, а также потребовала немедленно уволить офицера, который застрелил Брукса.
Трагический инцидент произошел в пятницу поздно вечером. В полицию Атланты поступило сообщение, что некий мужчина заснул в машине, заблокировав въезд на стоянку ресторана. Прибывшие полицейские определили, что это Брукс, взяли у него пробу на содержание алкоголя, которая оказалась положительной. Между полицейскими и Бруксом вспыхнула перепалка, в ходе которой последний выхватил у офицера электрошокер и пытался бежать. Полицейский применил оружие. Брукс был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Гибель Брукса спровоцировала демонстрацию протеста в городе, которая прошла на фоне массовых акций против расизма и произвола полиции практически на всей территории Соединенных Штатов после того, как в результате действий полицейского в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд.
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