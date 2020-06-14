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Происшествия 14.06.2020 12:50

Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца полицейским

Глава полиции города Атланты (штат Джорджия) Эрика Шилдс оставила свой пост в связи с тем, что в стычке с офицером полиции погиб 27-летнй афроамериканец Рэйшард Брукс.

"Из глубокой и неизменной любви к этому городу и этому департаменту я изъявила желание уйти с поста начальника полиции. Настало время для города двигаться вперед и укреплять доверие между правоохранительными органами и общинами, которым они служат", - говорится в распространенном ею заявлении.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила, что приняла отставку, а также потребовала немедленно уволить офицера, который застрелил Брукса.

Трагический инцидент произошел в пятницу поздно вечером. В полицию Атланты поступило сообщение, что некий мужчина заснул в машине, заблокировав въезд на стоянку ресторана. Прибывшие полицейские определили, что это Брукс, взяли у него пробу на содержание алкоголя, которая оказалась положительной. Между полицейскими и Бруксом вспыхнула перепалка, в ходе которой последний выхватил у офицера электрошокер и пытался бежать. Полицейский применил оружие. Брукс был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Гибель Брукса спровоцировала демонстрацию протеста в городе, которая прошла на фоне массовых акций против расизма и произвола полиции практически на всей территории Соединенных Штатов после того, как в результате действий полицейского в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд.

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Тэги: США, АТЛАНТА, ПОЛИЦИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]