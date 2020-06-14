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Здравоохранение 14.06.2020 11:10

Еще 2,1 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 2133 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2133 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 тыс. 691человек" - рассказала Ракова.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее столичный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки жертвами коронавируса стали 50 человек, а всего в Москве от COVID-19 скончались 3 тыс. 281 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]