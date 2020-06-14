Еще 2,1 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 2133 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2133 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 тыс. 691человек" - рассказала Ракова.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее столичный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки жертвами коронавируса стали 50 человек, а всего в Москве от COVID-19 скончались 3 тыс. 281 человек.