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Здравоохранение 14.06.2020 14:25

Число заболеваний COVID-19 в Центральной Азии превысило 26,7 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 498 и на утро воскресенья достигло 26 тыс. 746, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 542 человека выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 18009 человек.

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 169 человек, три пациента скончались за минувшие сутки в Казахстане, еще один - в Таджикистане.

Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 258 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране на утро воскресенья достигло 14 тыс. 496, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания. Рост числа заражений за сутки составил 1,8%.

Вместе с тем, по данным ведомства, 13 июня в Казахстане зарегистрированы еще 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, которые не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в стране с 3 июня выявлено 4 тыс. 402 носителя коронавируса без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.

По данным ведомства, в стране от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число летальных случаев достигло 73. Число выздоровевших увеличилось до 9056 человек (+227 человек за сутки).

Новые заражения выявлены в 17 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (3082), Нур-Султан (2 тыс. 683), Карагандинская область (1 тыс. 475, а также Атырауская область (1 тыс. 287) и Шымкент (1тыс. 107).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 78 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 285, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рост числа заражений за сутки составил 3,53%.

По информации штаба, из числа новых выявленных заражений завозные случаи составили 5%, половина пациентов, у которых выявлен COVID-19, имели контакт с ранее инфицированными, источник инфекции не установлен у 45%.

Число летальных исходов за сутки не изменилось, с начала пандемии в Киргизии от коронавируса скончались 27 человек. Число излечившихся увеличилось до 1 тыс. 791 (+69 человек за сутки).

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 93 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 4 тыс. 994, сообщил в воскресенье Минздрав республики. Рост заражений за сутки составил 1,9%. По данным ведомства, число излечившихся после коронавируса в Узбекистане за сутки увеличилось на 116 и достигло 3 тыс. 874 человек. Число летальных исходов за сутки не изменилось - 19 человек.

В настоящее время на карантине в Узбекистане находятся более 46 тыс. человек. У 13 больных состояние оценивается как тяжелое, у двух - крайне тяжелое.

В Таджикистане за сутки коронавирус выявлен у 69 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 971, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувшую субботу в пресс-центре Минздрава республики. Рост числа заражений за сутки составил 1,41%. По данным ведомства, за сутки зарегистрирован один летальный исход, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 50 пациентов. Число излечившихся достигло 3 тыс. 288 человек (+130 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

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Тэги: ЦЕНТРАЗИЯ.КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]