Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 663 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 16 тыс. 667, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 360 человек. "Из них 269 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 91 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса в Армении 6 тыс. 214 человек (+133 за сутки).
По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 2 тыс. 194 теста на COVID-19.
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