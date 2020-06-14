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Дальнее зарубежье 14.06.2020 15:47

Глава МВД Ливии призвал народ объединиться вокруг гражданской администрации

Глава МВД Ливии Фатхи Башарга в воскресенье приветствовал инициативы правительства национального согласия (ПНС), направленные на объединение государственных институтов, гарантирующих суверенитет страны, и на подчинение армии гражданской администрации.

В обращении к народу он заявил, что страна находится перед историческим вызовом, от людей требуется участие и дисциплина для того, чтобы учредить государство, отвергающее хаос, терроризм и экстремизм.

По его словам, в Ливии нет места хаосу, призывам во имя революции и военным преступникам, которые пытаются устанавливать контроль с помощью оружия.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

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Тэги: ЛИВИЯ, МВД, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]