Глава МВД Ливии призвал народ объединиться вокруг гражданской администрации

Глава МВД Ливии Фатхи Башарга в воскресенье приветствовал инициативы правительства национального согласия (ПНС), направленные на объединение государственных институтов, гарантирующих суверенитет страны, и на подчинение армии гражданской администрации.
В обращении к народу он заявил, что страна находится перед историческим вызовом, от людей требуется участие и дисциплина для того, чтобы учредить государство, отвергающее хаос, терроризм и экстремизм.
По его словам, в Ливии нет места хаосу, призывам во имя революции и военным преступникам, которые пытаются устанавливать контроль с помощью оружия.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.
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