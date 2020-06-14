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Спорт 14.06.2020 16:45

Португалия заменит Россию в случае отмены сочинского этапа "Формулы-1"

Руководство "Формулы-1" выбрало Португалию местом проведения этапа "Королевских гонок" на случай срыва в 2020 году Гран-при в Сочи, сообщает Motorsport.

В "Формуле-1" отмечают, что гарантий проведения Гран-при России в Сочи, намеченного на 25-27 сентября все еще нет, поскольку РФ пока не пускает иностранцев в страну. Поэтому запасным вариантом стал автодром в португальском Портимане, где еще ни разу не проходили этапы "Формулы-1".

В случае переноса этапа в Португалию, здесь планируется провести два Гран-при. Первый из них - 25-27 сентября, второй - 2-4 октября.

Ранее сообщалось, что Сочи также может получить право провести два этапа "Формулы-1", а в компании "Росгонки" (промоутер Гран-при России) заявили о готовности это сделать. В Сочи этапы "Формулы-1" проходят с 2014 года.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" еще не стартовал: некоторые этапы были перенесены, некоторые - отменены. К последней категории в пятницу присоединились Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.

При этом 2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020. Согласно календарю первый этап пройдет в Австрии 3-5 июля, восьмой - в Италии 4-6 сентября. При этом в Австрии и Великобритании должны пройти по два этапа. Все остальные (еще не отмененные) этапы пока под вопросом.

Что касается Португалии, в последний раз она принимала Гран-при "Формулы-1" в 1996 году. А автодром в Портимане был построен в 2008 году.

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Тэги: МИР, АВТОСПОРТ, F1, ВЕРОЯТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]