Руководство "Формулы-1" выбрало Португалию местом проведения этапа "Королевских гонок" на случай срыва в 2020 году Гран-при в Сочи, сообщает Motorsport.
В "Формуле-1" отмечают, что гарантий проведения Гран-при России в Сочи, намеченного на 25-27 сентября все еще нет, поскольку РФ пока не пускает иностранцев в страну. Поэтому запасным вариантом стал автодром в португальском Портимане, где еще ни разу не проходили этапы "Формулы-1".
В случае переноса этапа в Португалию, здесь планируется провести два Гран-при. Первый из них - 25-27 сентября, второй - 2-4 октября.
Ранее сообщалось, что Сочи также может получить право провести два этапа "Формулы-1", а в компании "Росгонки" (промоутер Гран-при России) заявили о готовности это сделать. В Сочи этапы "Формулы-1" проходят с 2014 года.
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" еще не стартовал: некоторые этапы были перенесены, некоторые - отменены. К последней категории в пятницу присоединились Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.
При этом 2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020. Согласно календарю первый этап пройдет в Австрии 3-5 июля, восьмой - в Италии 4-6 сентября. При этом в Австрии и Великобритании должны пройти по два этапа. Все остальные (еще не отмененные) этапы пока под вопросом.
Что касается Португалии, в последний раз она принимала Гран-при "Формулы-1" в 1996 году. А автодром в Портимане был построен в 2008 году.
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