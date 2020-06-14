Заявления МИД Армении направлены на эскалацию ситуации в регионе - МИД Азербайджана

Абсурдные заявления МИД Армении все больше обостряют ситуацию в регионе в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
“Последние заявления МИД Армении направлены на эскалацию и так напряженной ситуации. Трудно сказать, делают они это сознательно или от безысходности, так как на сегодняшний день очевидно, что в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского урегулирования Армения осталась в одиночестве. Нет ни одной страны да и силы в мире, кто не только поддерживал, но даже симпатизировал бы позиции армянской стороны”, - отметила Абдуллаева.
Глава Управления также отметила, что недавнее заявление МИД Армении о мнимой оккупации бывшего Шаумянского района со стороны Азербайджана ясно показывает, что необоснованные территориальные претензии страны-агрессора Армении против Азербайджана не ограничиваются Нагорно-Карабахским регионом и семью прилегающими районами Азербайджана, которые в настоящее время оккупированы армянскими вооружёнными силами.
“Бывший Шаумянский район Азербайджана был впервые создан в 1930 году в форме административной единицы, то есть Шаумянского сельского района, куда вошли в основном населённые армянами территории бывшего Гянджинского уезда. Этот район никогда не являлся частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. В 1991 году решением Верховного Совета Азербайджанской Республики он был упразднён и включён в состав Касум-Исмаиловского района, которому в свою очередь было возвращено историческое название Геранбой”, - подчеркнула Абдуллаева.
Абдуллаева добавила, что нелепое заявление МИД Армении, направленное на то, чтобы отвлечь международное сообщество от вопроса о том, что именно Армения несет полную ответственность за военную оккупацию Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих районов, тем самым грубо нарушая фундаментальные права сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных с этих территорий, является грязным проявлением практики фальсификации фактов.
“Это заявление страны-оккупанта вновь продемонстрировало всему миру, как на самом деле руководство Армении готовит свой народ к миру”, - отмечается в сообщении.
Абдуллаева вновь озвучила четкую позицию азербайджанской стороны, отметив, что лучшим решением со стороны Армении будет возвращение за стол переговоров и завершение урегулирования конфликта в соответствии с теми предложениями, о которых неоднократно говорилось на всех уровнях.
В 2015 году в 30-м пункте решения Европейского суда по правам человека относительно иска «Саргсян против Азербайджана» суд отметил, что бывший Шаумянский район (Геранбой) «заявлен НКР как часть её территории...». Принимая во внимание приведённые доводы, Суд установил в пунктах 134 и 139, что район является международно признанной территорией Азербайджана и, таким образом, иск Армении был отклонен.
Х.Насирзаде
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