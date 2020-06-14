В Турции ждут приезда главы МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в воскресенье прибудет в Турцию, информирует пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита ожидается обсуждение двусторонних отношений, вопросов региональной и мировой повестки", - говорится в сообщении.

Визит продлится два дня.

По информации дипломатических источников Анатолийского агентства новостей, глава МИД Ирана посетит Стамбул.