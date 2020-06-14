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Дальнее зарубежье 14.06.2020 13:50

В Турции ждут приезда главы МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в воскресенье прибудет в Турцию, информирует пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита ожидается обсуждение двусторонних отношений, вопросов региональной и мировой повестки", - говорится в сообщении.

Визит продлится два дня.

По информации дипломатических источников Анатолийского агентства новостей, глава МИД Ирана посетит Стамбул.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]