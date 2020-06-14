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Здравоохранение 14.06.2020 18:18

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против коронавируса, после того, как ее создадут, сообщает европейское издание Local со ссылкой на Минздрав ФРГ.

AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

"Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена", - сообщил исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорьо.

Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тыс. человек.

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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]