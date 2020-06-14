Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов

Президент РФ Владимир Путин считает, что волнения в США являются продолжением ситуации, сложившейся после выборов в Соединенных Штатах, когда победил Дональд Трамп, а его противники пытались поставить под сомнение легитимность этой победы.
"Безусловно, то, что произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы это давно наблюдаем - с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в Инстаграм ее автор Павел Зарубин.
При этом президент отметил, что старается "очень аккуратно" комментировать или вообще не комментировать то, что происходит в других странах. Вместе с тем он добавил: "А что сегодня происходит? Вообще это говорит о проблемах. Вещи, связанные с коронавирусом, высветили общие проблемы в этой стране".
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