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СНГ 14.06.2020 15:19

Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов

Президент РФ Владимир Путин считает, что волнения в США являются продолжением ситуации, сложившейся после выборов в Соединенных Штатах, когда победил Дональд Трамп, а его противники пытались поставить под сомнение легитимность этой победы.

"Безусловно, то, что произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы это давно наблюдаем - с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в Инстаграм ее автор Павел Зарубин.

При этом президент отметил, что старается "очень аккуратно" комментировать или вообще не комментировать то, что происходит в других странах. Вместе с тем он добавил: "А что сегодня происходит? Вообще это говорит о проблемах. Вещи, связанные с коронавирусом, высветили общие проблемы в этой стране".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]