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СНГ 14.06.2020 16:14

Путин считает, что РФ уверенно выходит из ситуации с коронавирусом, в отличие от США

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с коронавирусом потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы; при этом в России ситуация лучше.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в Инстаграм ее автор Павел Зарубин.

Президент РФ считает, что "связано с системой управления". По его словам, расширенное правительство в РФ - кабинет министров и главы регионов - работают "как одна команда". "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заметил президент РФ.

В США же, подчеркнул Путин, все иначе. "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше", - сказал Путин.

"И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", - заявил Путин.

Как отметил президент РФ, "демократия - это власть народа, но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти обличены доверием народа и имеют право выстроить работу таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]