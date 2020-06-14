Путин считает, что РФ уверенно выходит из ситуации с коронавирусом, в отличие от США

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с коронавирусом потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы; при этом в России ситуация лучше.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в Инстаграм ее автор Павел Зарубин.

Президент РФ считает, что "связано с системой управления". По его словам, расширенное правительство в РФ - кабинет министров и главы регионов - работают "как одна команда". "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заметил президент РФ.

В США же, подчеркнул Путин, все иначе. "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше", - сказал Путин.

"И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", - заявил Путин.

Как отметил президент РФ, "демократия - это власть народа, но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти обличены доверием народа и имеют право выстроить работу таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны".