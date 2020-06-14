Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы

Военнослужащие ВС Азербайджана в воскресенье отправились в Москву для участия в параде Победы, посвященном 75-летию победы в ВОВ, сообщает пресс-служба Минобороны.
“Парадный расчет в составе 75 военнослужащих ВС Азербайджанской отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня”, - отмечается в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.
Х.Насирзаде
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