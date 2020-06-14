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Внешняя политика 14.06.2020 14:28

Военнослужащие Азербайджана отправились в Москву для участия в параде Победы

Военнослужащие ВС Азербайджана в воскресенье отправились в Москву для участия в параде Победы, посвященном 75-летию победы в ВОВ, сообщает пресс-служба Минобороны.

“Парадный расчет в составе 75 военнослужащих ВС Азербайджанской отправился сегодня в Москву для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПАРАД, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]