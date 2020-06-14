Путин: у России будут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты, заявил президент РФ Владимир Путин

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил глава государства в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - заявил Путин

"Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие таки ни у кого и не появилось еще", - отметил он.