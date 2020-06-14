Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9206 RUR   0.0242 GBR   2.1375 TRY   0.2487

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.06.2020 19:25

Путин: у России будут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты, заявил президент РФ Владимир Путин

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил глава государства в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - заявил Путин

"Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие таки ни у кого и не появилось еще", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГИПЕРЗВУК, БОРЬБА


Похожие новости


Успешная реализация спектра задач между Баку и Москвой откроет новые возможности для расширения сотрудничества – президент Азербайджана Президент Хорватии Миланович планирует приехать в Москву на Парад Победы Путин объявит дату общероссийского голосования по Конституции, когда посчитает нужным - Песков Лукашенко возмутился отказом РФ создавать вместе ракетное вооружение Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 Путин решил сохранить ограничения из-за коронавируса для граждан старше 65 лет и хронических больных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]